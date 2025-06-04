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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Операція Павутина: СБУ показала унікальні кадри ураження 41 літака РФ

Операція Павутина
Фото: СБУ

У Службі безпеки України оприлюднили унікальні відеокадри зі спецоперації Павутина, внаслідок якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації Російської Федерації.

Операція Павутина – унікальні відео СБУ

Як повідомили у СБУ, перебіг операції контролював особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував глава СБУ Василь Малюк та його команда.

Внаслідок спецоперації Павутина уражено 41 російський літак, розповіли у СБУ. Значна частина з них знищена безповоротно, а для окремих літаків потрібні роки для відбудови.

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Зокрема, на кадрах зафіксовано удари українських FPV-дронів по чотирьох ворожих аеродромах, серед яких – Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая.

– Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, під час проведення операції застосували сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

Як зазначили у СБУ, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. Але після наближення і контакту до визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

У Службі безпеки України підрахували, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Павутина, перевищує $7 млрд.

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