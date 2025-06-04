Кэллог об операции Паутина: Психологический удар по Кремлю, но риски растут

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал украинскую спецоперацию Паутина, признав ее смелой, но в то же время повышающей уровень рисков в войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Кэллог об операции Паутина

Кэллог подчеркнул, что Украина доказала способность наносить удары по целям, расположенным глубоко на территории России. По его словам, ключевая цель операции — психологический эффект, а не просто уничтожение авиации.

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— Значение этих ударов заключается не столько в уничтожении самолетов, сколько в психологическом воздействии, которое оно оказало на российское руководство и военных, — сказал Келлог.

В то же время он выразил предостережение относительно возможной эскалации в ответ на подобные действия.

— Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона… Это очень смелая атака. Но когда вы это делаете, вполне понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать, — добавил Келлог.

В то же время представитель Белого дома отметил несокрушимую позицию Украины.

— Украина, по сути, говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И они могут повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, являются неприемлемыми, — сказал он.

Ранее американский сенатор Ричард Блументаль сравнил удары украинских дронов вглубь РФ с операцией по ликвидации Осамы бен Ладена.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Паутина показала тактическую эффективность украинских спецслужб.

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