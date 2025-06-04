Укр Рус
Укр Рус
Популярные Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Половину самолетов невозможно восстановить: Зеленский наградил воинов СБУ за Паутину.

операція павутина Зеленський

Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за блестяще проведенную операцию Паутина и отметил воинов государственными наградами.

Будем защищаться всеми доступными средствами

Глава государства отметил, что Украина никогда не хотела этой войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость и свой народ.

– Именно это мы и делаем всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл, – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, Россия применила против Украины тысячи ракет и ударных дронов, в том числе стратегическую авиацию, создала союзы с Северной Кореей и Ираном и использует их оружие в войне против Украины: баллистику, ударные дроны, артиллерию.

Сейчас смотрят

Но Украина стремится останавливать Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал.

Специальная операция Паутина

1 июня СБУ на территории России провела уникальную спецоперацию Паутина , подготовка к которой длилась более полутора лет.

В результате было уничтожено 41 военный самолет. Среди них – бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-95, которые запускают крылатые ракеты по Украине, а также воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации составляет более $7 млрд.

— Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если вообще восстановится. Действительно, справедливая военная цель, — сообщил президент.

За реализацию этой операции глава государства вручил одному из воинов орден Золотая Звезда Героя Украины, а также наградил других сотрудников СБУ Крестом боевых заслуг, орденами За заслуги III степени, Богдана Хмельницкого II–III степеней, За мужество III степени, княгини Ольги III степени и медалью За военную службу Украине.

Читайте также
Кэллог об операции Паутина: Психологический удар по Кремлю, но риски растут
Кіт Келлог

Источник: Офис президента

Связанные темы:

Владимир ЗеленскийНагородаНагородженняОперацияПрезидент УкраїниСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь