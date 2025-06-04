Половину самолетов невозможно восстановить: Зеленский наградил воинов СБУ за Паутину.

Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за блестяще проведенную операцию Паутина и отметил воинов государственными наградами.

Будем защищаться всеми доступными средствами

Глава государства отметил, что Украина никогда не хотела этой войны, но имеет полное право защищать себя, свою независимость и свой народ.

– Именно это мы и делаем всеми средствами, которые нам доступны. Именно это гарантирует Украине международное право, Устав ООН и обычный человеческий здравый смысл, – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, Россия применила против Украины тысячи ракет и ударных дронов, в том числе стратегическую авиацию, создала союзы с Северной Кореей и Ираном и использует их оружие в войне против Украины: баллистику, ударные дроны, артиллерию.

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Но Украина стремится останавливать Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал.

Специальная операция Паутина

1 июня СБУ на территории России провела уникальную спецоперацию Паутина , подготовка к которой длилась более полутора лет.

В результате было уничтожено 41 военный самолет. Среди них – бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-95, которые запускают крылатые ракеты по Украине, а также воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации составляет более $7 млрд.

— Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если вообще восстановится. Действительно, справедливая военная цель, — сообщил президент.

За реализацию этой операции глава государства вручил одному из воинов орден Золотая Звезда Героя Украины, а также наградил других сотрудников СБУ Крестом боевых заслуг, орденами За заслуги III степени, Богдана Хмельницкого II–III степеней, За мужество III степени, княгини Ольги III степени и медалью За военную службу Украине.

Источник : Офис президента

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