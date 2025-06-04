Половину літаків неможливо відновити: Зеленський нагородив воїнів СБУ за Павутину

Володимир Зеленський подякував СБУ за блискуче проведену операцію Павутина та відзначив воїнів державними нагородами.

Захищатимемося усіма доступними засобами

Глава держави зазначив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність і свій народ.

– Саме це ми й робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН та звичайний людський здоровий глузд, – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, Росія застосувала проти України тисячі ракет і ударних дронів, зокрема стратегічну авіацію, створила союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовує їхню зброю у війні проти України: балістику, ударні дрони, артилерію.

Зараз дивляться

Але Україна прагне зупиняти Росію, їхню авіацію, бомбардування і потенціал.

Спецоперація Павутина

1 червня СБУ провела на території Росії унікальну спецоперацію Павутина, підготовка до якої тривала понад півтора року.

У результаті було знищено 41 військовий літак. Серед них – бомбардувальники-ракетоносії Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-95, що запускають крилаті ракети по Україні, а також повітряні судна далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації становить понад $7 млрд.

– Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль, – повідомив президент.

За реалізацію цієї операції глава держави вручив одному з воїнів орден Золота Зірка Героя України, а також нагородив інших працівників СБУ Хрестом бойових заслуг, орденами За заслуги IІІ ступеня, Богдана Хмельницького IІ–ІІІ ступенів, За мужність III ступеня, княгині Ольги III ступеня та медаллю За військову службу Україні.

Джерело : Офіс президента

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