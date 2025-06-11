Украина вернула 1 212 тел погибших

Сегодня, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина вернула тела павших защитников

По его данным, из числа вернувшихся “на щите” — павшие с:

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Курщины;

Харьковщины;

Луганщины;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области.

Тела погибших удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Коордштаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших украинцев.

Далее эксперты должны в кратчайшие сроки установить личности погибших.

По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня представители Украины и России достигли договоренностей о масштабной репатриации тел воинов — возвращении более 6 тыс. погибших украинских защитников.

Пока неизвестно, был ли сегодня взаимный обмен телами между Украиной и Россией, то есть передали ли другой стороне также тела погибших. Эта информация не уточняется.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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