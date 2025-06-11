Украина вернула 1 212 тел погибших
Сегодня, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Украина вернула тела павших защитников
По его данным, из числа вернувшихся “на щите” — павшие с:
- Курщины;
- Харьковщины;
- Луганщины;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Херсонской области.
Тела погибших удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
Коордштаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших украинцев.
Далее эксперты должны в кратчайшие сроки установить личности погибших.
По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня представители Украины и России достигли договоренностей о масштабной репатриации тел воинов — возвращении более 6 тыс. погибших украинских защитников.
Пока неизвестно, был ли сегодня взаимный обмен телами между Украиной и Россией, то есть передали ли другой стороне также тела погибших. Эта информация не уточняется.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими