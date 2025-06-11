Україна повернула тіла 1 212 захисників

Сьогодні, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За його даними, з числа повернутих “на щиті” полеглі з:

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Курщини;

Харківщини;

Луганщини;

Донеччини;

Запорізької області;

Херсонщини.

Тіла загиблих вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

Коордштаб вилосив подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих українців.

Далі експерти мають у найкоротші терміни встановити особи загиблих.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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