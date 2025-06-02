Будет 1000 на 1000: Зеленский озвучил детали нового обмена пленными

Во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Также рассматривается возможность дополнительного обмена 200 на 200.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время zoom-общения с журналистами.

Зеленский о договоренности о масштабном обмене с РФ

— Будет обмен военных наших. Будет 1000 на 1000. Может быть дополнительные еще 200 на 200. Потому что Украина подняла вопрос и по дополнительным военным, и по политзаключенным, и по журналистам. Мы постоянно обращались, подняли эти вопросы, — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на этой неделе Киев обменяется списками с Москвой, после чего будет верификация.

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Зеленский выразил надежду, что Россия заранее передаст списки по обмену.

Кроме того президент сообщил, что Украина готова передать России 6 тыс. тел погибших военных, но отметил необходимость детального изучения этого вопроса, ведь пока удалось опознать только 15% из них.

— Всех наших нужно забрать обязательно, но у нас уже был один раз момент, когда они (россияне, — Ред.) передавали тела и там они передавали своих также русских убитых солдат… Вы знаете, что они сначала не забирали с поля боя людей, а потом оставляли их, а потом вроде бы собирали, — сказал президент.

В понедельник, 2 июня, состоялись еще одни переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Делегации передали друг другу документы при посредничестве турецкой стороны. Президент сообщил, что готовится обмен пленными.

Напомним, о предыдущем обмене пленными 1000 на 1000 удалось договориться во время первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле при посредничестве Турции 16 мая.

Обмен пленными между сторонами происходил в три этапа — 23-25 мая.

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