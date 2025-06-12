Самые редкие фамилии в Украине, о которых вы точно не слышали: список

Самой популярной фамилией в Украине, отмечают лингвисты, является фамилия Мельник.

По данным генеалогического сообщества Рідні, в настоящее время его носителями являются 107 878 ​​человек. Однако есть и уникальные фамилии, которые встречаются крайне редко.

О редких украинских фамилиях – читайте в перечне Фактов ICTV.

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Почему возникают самые редкие фамилии в Украине

Украинские фамилии – это не только родовой признак, но и отражение истории, языка, культуры, профессии, а иногда даже социального статуса наших предков.

Одни фамилии чрезвычайно распространены, другие – настолько уникальны, что только единицы являются их носителями.

Предпосылкой для появления редких фамилий Украины является:

этническое происхождение – отдельные фамилии имеют армянские, еврейские, немецкие или венгерские корни;

местность или специальность человека – например, фамилии, образованные от названия села или профессии, которая уже давно исчезла;

бюрократические ошибки при написании – вследствие этого в семье может быть несколько вариантов одной и той же фамилии.

Самая редкая фамилия в Украине – это та, носителями которой являются менее 100 человек на всю страну (или даже один человек).

Некоторые из них являются результатом транслитерации иностранных корней или ошибок при оформлении документов, из-за чего в Украине остался только один носитель такой фамилии.

Какая фамилия самая редкая в Украине

Подборка самых редких украинских фамилий, о которых вы могли даже не знать:

Диблик;

Журавчак-Лиман;

Пелехатий;

Криворотченко;

Задунайський;

Афендік;

Базика;

Безгрішна та Безгрішний;

Безмозкий;

Бідось;

Брехун;

Вірвікаша;

Воїн;

Гадюка;

Гірчиця;

Дзеркаль;

Добрийдень;

Добрийвечір;

Загубигорілка;

Листопаденко;

Обійдихата;

Палюлюлька;

Поцілунок;

Псяр;

Заваликут;

Кривоглавий;

Пірникоза;

Куропась;

Загубипалець;

Секретний;

Пізнюк;

Вирвикаша.

Данные фамилии являются редкими и уникальными. Они хранят интересную историю происхождения, рассказывают о географии, особенностях профессии или индивидуальных качествах человека.

Таким образом, люди, имеющие самые редкие украинские фамилии, могут гордиться своей генеалогической уникальностью.

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