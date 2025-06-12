Самые редкие фамилии в Украине, о которых вы точно не слышали: список
Самой популярной фамилией в Украине, отмечают лингвисты, является фамилия Мельник.
По данным генеалогического сообщества Рідні, в настоящее время его носителями являются 107 878 человек. Однако есть и уникальные фамилии, которые встречаются крайне редко.
О редких украинских фамилиях – читайте в перечне Фактов ICTV.
Почему возникают самые редкие фамилии в Украине
Украинские фамилии – это не только родовой признак, но и отражение истории, языка, культуры, профессии, а иногда даже социального статуса наших предков.
Одни фамилии чрезвычайно распространены, другие – настолько уникальны, что только единицы являются их носителями.
Предпосылкой для появления редких фамилий Украины является:
- этническое происхождение – отдельные фамилии имеют армянские, еврейские, немецкие или венгерские корни;
- местность или специальность человека – например, фамилии, образованные от названия села или профессии, которая уже давно исчезла;
- бюрократические ошибки при написании – вследствие этого в семье может быть несколько вариантов одной и той же фамилии.
Самая редкая фамилия в Украине – это та, носителями которой являются менее 100 человек на всю страну (или даже один человек).
Некоторые из них являются результатом транслитерации иностранных корней или ошибок при оформлении документов, из-за чего в Украине остался только один носитель такой фамилии.
Какая фамилия самая редкая в Украине
Подборка самых редких украинских фамилий, о которых вы могли даже не знать:
- Диблик;
- Журавчак-Лиман;
- Пелехатий;
- Криворотченко;
- Задунайський;
- Афендік;
- Базика;
- Безгрішна та Безгрішний;
- Безмозкий;
- Бідось;
- Брехун;
- Вірвікаша;
- Воїн;
- Гадюка;
- Гірчиця;
- Дзеркаль;
- Добрийдень;
- Добрийвечір;
- Загубигорілка;
- Листопаденко;
- Обійдихата;
- Палюлюлька;
- Поцілунок;
- Псяр;
- Заваликут;
- Кривоглавий;
- Пірникоза;
- Куропась;
- Загубипалець;
- Секретний;
- Пізнюк;
- Вирвикаша.
Данные фамилии являются редкими и уникальными. Они хранят интересную историю происхождения, рассказывают о географии, особенностях профессии или индивидуальных качествах человека.
Таким образом, люди, имеющие самые редкие украинские фамилии, могут гордиться своей генеалогической уникальностью.