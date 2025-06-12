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Самые редкие фамилии в Украине, о которых вы точно не слышали: список

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Фото: Pixabay

Самой популярной фамилией в Украине, отмечают лингвисты, является фамилия Мельник.

По данным генеалогического сообщества Рідні, в настоящее время его носителями являются 107 878 ​​человек. Однако есть и уникальные фамилии, которые встречаются крайне редко.

О редких украинских фамилиях – читайте в перечне Фактов ICTV.

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Почему возникают самые редкие фамилии в Украине

Украинские фамилии – это не только родовой признак, но и отражение истории, языка, культуры, профессии, а иногда даже социального статуса наших предков.

Одни фамилии чрезвычайно распространены, другие – настолько уникальны, что только единицы являются их носителями.

Предпосылкой для появления редких фамилий Украины является:

  • этническое происхождение – отдельные фамилии имеют армянские, еврейские, немецкие или венгерские корни;
  • местность или специальность человека – например, фамилии, образованные от названия села или профессии, которая уже давно исчезла;
  • бюрократические ошибки при написании – вследствие этого в семье может быть несколько вариантов одной и той же фамилии.

Самая редкая фамилия в Украине – это та, носителями которой являются менее 100 человек на всю страну (или даже один человек).

Некоторые из них являются результатом транслитерации иностранных корней или ошибок при оформлении документов, из-за чего в Украине остался только один носитель такой фамилии.

Какая фамилия самая редкая в Украине

Подборка самых редких украинских фамилий, о которых вы могли даже не знать:

  • Диблик;
  • Журавчак-Лиман;
  • Пелехатий;
  • Криворотченко;
  • Задунайський;
  • Афендік;
  • Базика;
  • Безгрішна та Безгрішний;
  • Безмозкий;
  • Бідось;
  • Брехун;
  • Вірвікаша;
  • Воїн;
  • Гадюка;
  • Гірчиця;
  • Дзеркаль;
  • Добрийдень;
  • Добрийвечір;
  • Загубигорілка;
  • Листопаденко;
  • Обійдихата;
  • Палюлюлька;
  • Поцілунок;
  • Псяр;
  • Заваликут;
  • Кривоглавий;
  • Пірникоза;
  • Куропась;
  • Загубипалець;
  • Секретний;
  • Пізнюк;
  • Вирвикаша.

Данные фамилии являются редкими и уникальными. Они хранят интересную историю происхождения, рассказывают о географии, особенностях профессии или индивидуальных качествах человека.

Таким образом, люди, имеющие самые редкие украинские фамилии, могут гордиться своей генеалогической уникальностью.

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