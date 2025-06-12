Найрідкісніші прізвища в Україні, про які ви точно не чули: список

Найпопулярнішим прізвищем в Україні, зауважують лінгвісти, є прізвище Мельник.

За даними генеалогічної спільноти Рідні, наразі його носіями є 107 878 осіб. Проте є й унікальні прізвища, які трапляються вкрай рідко.

Про рідкісні українські прізвища – читайте в переліку Фактів ICTV.

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Чому виникають найрідкісніші прізвища в Україні

Українські прізвища – це не лише родова ознака, а й відображення історії, мови, культури, професії, а іноді навіть соціального статусу наших предків.

Одні прізвища є надзвичайно поширеними, інші – настільки унікальні, що лише одиниці є їхніми носіями.

Передумовою для появи рідкісних прізвищ України є:

етнічне походження – окремі прізвища мають вірменське, єврейське, німецьке або угорське коріння;

місцевість чи фах людини – наприклад, прізвища, утворені від назви села або професії, яка вже давно зникла;

бюрократичні помилки під час написання – унаслідок цього в родині може бути кілька варіантів одного й того самого прізвища.

Найрідкісніше прізвище в Україні – це те, носіями якого є менше ніж 100 людей на всю країну (або навіть лише одна людина).

Окремі з них є результатом транслітерації іноземних коренів або помилок під час оформлення документів, через що в Україні залишився лише один носій такого прізвища.

Яке прізвище найрідкісніше в Україні

Підбірка найрідкісніших українських прізвищ, про які ви могли навіть не знати:

Диблик;

Журавчак-Лиман;

Пелехатий;

Криворотченко;

Задунайський;

Афендік;

Базика;

Безгрішна та Безгрішний;

Безмозкий;

Бідось;

Брехун;

Вірвікаша;

Воїн;

Гадюка;

Гірчиця;

Дзеркаль;

Добрийдень;

Добрийвечір;

Загубигорілка;

Листопаденко;

Обійдихата;

Палюлюлька;

Поцілунок;

Псяр;

Заваликут;

Кривоглавий;

Пірникоза;

Куропась;

Загубипалець;

Секретний;

Пізнюк;

Вирвикаша.

Ці прізвища є рідкісними й унікальними. Вони мають цікаву історію походження, розповідають про географію, особливості професії або індивідуальні якості людини.

Отже, люди, які мають найрідкісніші українські прізвища, можуть пишатись своєю генеалогічною унікальністю.

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