Найрідкісніші прізвища в Україні, про які ви точно не чули: список
Найпопулярнішим прізвищем в Україні, зауважують лінгвісти, є прізвище Мельник.
За даними генеалогічної спільноти Рідні, наразі його носіями є 107 878 осіб. Проте є й унікальні прізвища, які трапляються вкрай рідко.
Про рідкісні українські прізвища – читайте в переліку Фактів ICTV.
Чому виникають найрідкісніші прізвища в Україні
Українські прізвища – це не лише родова ознака, а й відображення історії, мови, культури, професії, а іноді навіть соціального статусу наших предків.
Одні прізвища є надзвичайно поширеними, інші – настільки унікальні, що лише одиниці є їхніми носіями.
Передумовою для появи рідкісних прізвищ України є:
- етнічне походження – окремі прізвища мають вірменське, єврейське, німецьке або угорське коріння;
- місцевість чи фах людини – наприклад, прізвища, утворені від назви села або професії, яка вже давно зникла;
- бюрократичні помилки під час написання – унаслідок цього в родині може бути кілька варіантів одного й того самого прізвища.
Найрідкісніше прізвище в Україні – це те, носіями якого є менше ніж 100 людей на всю країну (або навіть лише одна людина).
Окремі з них є результатом транслітерації іноземних коренів або помилок під час оформлення документів, через що в Україні залишився лише один носій такого прізвища.
Яке прізвище найрідкісніше в Україні
Підбірка найрідкісніших українських прізвищ, про які ви могли навіть не знати:
- Диблик;
- Журавчак-Лиман;
- Пелехатий;
- Криворотченко;
- Задунайський;
- Афендік;
- Базика;
- Безгрішна та Безгрішний;
- Безмозкий;
- Бідось;
- Брехун;
- Вірвікаша;
- Воїн;
- Гадюка;
- Гірчиця;
- Дзеркаль;
- Добрийдень;
- Добрийвечір;
- Загубигорілка;
- Листопаденко;
- Обійдихата;
- Палюлюлька;
- Поцілунок;
- Псяр;
- Заваликут;
- Кривоглавий;
- Пірникоза;
- Куропась;
- Загубипалець;
- Секретний;
- Пізнюк;
- Вирвикаша.
Ці прізвища є рідкісними й унікальними. Вони мають цікаву історію походження, розповідають про географію, особливості професії або індивідуальні якості людини.
Отже, люди, які мають найрідкісніші українські прізвища, можуть пишатись своєю генеалогічною унікальністю.