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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Найрідкісніші прізвища в Україні, про які ви точно не чули: список

яке найрідкісніше прізвище
Фото: Pixabay

Найпопулярнішим прізвищем в Україні, зауважують лінгвісти, є прізвище Мельник.

За даними генеалогічної спільноти Рідні, наразі його носіями є 107 878 осіб. Проте є й унікальні прізвища, які трапляються вкрай рідко.

Про рідкісні українські прізвища – читайте в переліку Фактів ICTV.

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Чому виникають найрідкісніші прізвища в Україні

Українські прізвища – це не лише родова ознака, а й відображення історії, мови, культури, професії, а іноді навіть соціального статусу наших предків.

Одні прізвища є надзвичайно поширеними, інші – настільки унікальні, що лише одиниці є їхніми носіями.

Передумовою для появи рідкісних прізвищ України є:

  • етнічне походження – окремі прізвища мають вірменське, єврейське, німецьке або угорське коріння;
  • місцевість чи фах людини – наприклад, прізвища, утворені від назви села або професії, яка вже давно зникла;
  • бюрократичні помилки під час написання – унаслідок цього в родині може бути кілька варіантів одного й того самого прізвища.

Найрідкісніше прізвище в Україні – це те, носіями якого є менше ніж 100 людей на всю країну (або навіть лише одна людина).

Окремі з них є результатом транслітерації іноземних коренів або помилок під час оформлення документів, через що в Україні залишився лише один носій такого прізвища.

Яке прізвище найрідкісніше в Україні

Підбірка найрідкісніших українських прізвищ, про які ви могли навіть не знати:

  • Диблик;
  • Журавчак-Лиман;
  • Пелехатий;
  • Криворотченко;
  • Задунайський;
  • Афендік;
  • Базика;
  • Безгрішна та Безгрішний;
  • Безмозкий;
  • Бідось;
  • Брехун;
  • Вірвікаша;
  • Воїн;
  • Гадюка;
  • Гірчиця;
  • Дзеркаль;
  • Добрийдень;
  • Добрийвечір;
  • Загубигорілка;
  • Листопаденко;
  • Обійдихата;
  • Палюлюлька;
  • Поцілунок;
  • Псяр;
  • Заваликут;
  • Кривоглавий;
  • Пірникоза;
  • Куропась;
  • Загубипалець;
  • Секретний;
  • Пізнюк;
  • Вирвикаша.

Ці прізвища є рідкісними й унікальними. Вони мають цікаву історію походження, розповідають про географію, особливості професії або індивідуальні якості людини.

Отже, люди, які мають найрідкісніші українські прізвища, можуть пишатись своєю генеалогічною унікальністю.

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