Самая популярная фамилия в Украине: проверьте, есть ли ваша в списке
В Украине есть множество красивых и мелодичных фамилий, среди которых есть и наиболее популярные. Какая самая популярная фамилия в Украине — читайте на Фактах ICTV.
Самая популярная фамилия в Украине: что известно
Лингвисты проанализировали миллионы фамилий и определили самое распространенное. Так, самой популярной фамилией в Украине является фамилия Мельник. Оно наиболее распространено на западе Украины, но в других регионах его можно встретить довольно часто. Украинцев с такой фамилией насчитывается примерно более 107 тысяч.
На втором месте по популярности стоит фамилия Шевченко. Больше людей с такой фамилией проживает на Слобожанщине. Украинцев с такой фамилией около 106 тысяч.
На третьем месте по популярности находится фамилия Коваленко. Оно наиболее распространено на Приднепровье.
Сколько людей носит популярные фамилии
По данным генеалогического общества Рідні, фамилию Мельник в Украине носят 107 878 человек. Наибольшее количество носителей этой фамилии проживает в таких городах, как:
- Киев — 6 587 человек;
- Винница — 2 385 человек;
- Львов — 2 173 человека.
Фамилию Шевченко носят 106 340 человек, больше всего людей в Киеве (7 940 человек), Харькове (4 971 человек) и Днепре (3 993 человека). Фамилию Коваленко имеют 88 632 человека.
Какая еще самая распространенная фамилия в Украине
Также популярны такие украинские фамилии:
- Ткаченко;
- Кравченко;
- Олейник;
- Коваль;
- Бойко
- Бондаренко.
Если проанализировать, то большинство украинских фамилий означают профессиональную деятельность наших предков. То есть произошли они от названия профессии — ткачей, кузнецов, ткачей и т.д.
На сайте Рідні можно посмотреть интерактивную карту распространения фамилий на территории Украины.
Она была создана еще до войны. К сожалению, за последний период произошли внутренние и внешние переселения более 10 миллионов украинцев. После победы обязательно будет создана новая версия карты. А пока можно узнать интересную информацию о собственной фамилии.
Для этого необходимо ввести фамилию на украинском языке. В результате вы получите статистические данные распространения фамилии в Украине, узнаете, были ли упоминания фамилии в разных списках по социальному слою или упоминания в некоторых казацких компутах и реестрах, а также – каково происхождение вашей фамилии из ряда этимологических словарей.
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