Самая популярная фамилия в Украине: проверьте, есть ли ваша в списке

В Украине есть множество красивых и мелодичных фамилий, среди которых есть и наиболее популярные. Какая самая популярная фамилия в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Самая популярная фамилия в Украине: что известно

Лингвисты проанализировали миллионы фамилий и определили самое распространенное. Так, самой популярной фамилией в Украине является фамилия Мельник. Оно наиболее распространено на западе Украины, но в других регионах его можно встретить довольно часто. Украинцев с такой фамилией насчитывается примерно более 107 тысяч.

На втором месте по популярности стоит фамилия Шевченко. Больше людей с такой фамилией проживает на Слобожанщине. Украинцев с такой фамилией около 106 тысяч.

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На третьем месте по популярности находится фамилия Коваленко. Оно наиболее распространено на Приднепровье.

Сколько людей носит популярные фамилии

По данным генеалогического общества Рідні, фамилию Мельник в Украине носят 107 878 человек. Наибольшее количество носителей этой фамилии проживает в таких городах, как:

Киев — 6 587 человек;

Винница — 2 385 человек;

Львов — 2 173 человека.

Фамилию Шевченко носят 106 340 человек, больше всего людей в Киеве (7 940 человек), Харькове (4 971 человек) и Днепре (3 993 человека). Фамилию Коваленко имеют 88 632 человека.

Какая еще самая распространенная фамилия в Украине

Также популярны такие украинские фамилии:

Ткаченко;

Кравченко;

Олейник;

Коваль;

Бойко

Бондаренко.

Если проанализировать, то большинство украинских фамилий означают профессиональную деятельность наших предков. То есть произошли они от названия профессии — ткачей, кузнецов, ткачей и т.д.

На сайте Рідні можно посмотреть интерактивную карту распространения фамилий на территории Украины.

Она была создана еще до войны. К сожалению, за последний период произошли внутренние и внешние переселения более 10 миллионов украинцев. После победы обязательно будет создана новая версия карты. А пока можно узнать интересную информацию о собственной фамилии.

Для этого необходимо ввести фамилию на украинском языке. В результате вы получите статистические данные распространения фамилии в Украине, узнаете, были ли упоминания фамилии в разных списках по социальному слою или упоминания в некоторых казацких компутах и ​​реестрах, а также – каково происхождение вашей фамилии из ряда этимологических словарей.

Попробуйте – это очень интересно!

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