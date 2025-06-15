Может разозлить Трампа: здание Boeing в Киеве пострадало от российского обстрела – FT

Во время одного из самых масштабных российских обстрелов за время полномасштабной войны пострадало здание в Киеве, которое использует американская компания Boeing. Вероятно, это был преднамеренный удар по американской аэрокосмической компании.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шесть источников и фотографии.

В Киеве поврежден офис Boeing

— По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине, здание было среди целей, по которым нанесли удары в воскресенье вечером во время одного из самых интенсивных обстрелов войны, — говорится в материале.

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Во время атаки в ночь на понедельник россияне выпустили по Украине более 300 дронов и несколько ракет. Пострадали Киев, Одесса и другие города. В результате атаки здание Boeing получило серьезные повреждения, там вспыхнул пожар, который тушили спасатели.

Представитель Boeing воздержался от комментариев по поводу атаки, подчеркнув, что приоритетом компании остается безопасность ее сотрудников. По его словам, ни один из работников не пострадал.

Заместитель генерального директора Boeing по вопросам деятельности в Украине Андрей Корягин рассказал Financial Times, что несмотря на повреждение киевского офиса, работа компании не останавливалась.

Компания сохраняет более тысячи рабочих мест в Украине и не прекращает свою деятельность. Один из сотрудников рассказал, что Boeing продолжает активно нанимать работников. В частности, в объявлении от 2 июня речь шла о поиске менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов для работы в Киеве.

— Очевидная целенаправленная атака на такую известную американскую компанию на территории Украины и нанесенный ей ущерб могут разозлить президента Дональда Трампа, который признал, что все больше разочаровывается в Москве, — отмечает FT.

В комментарии Financial Times министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что удары России по американским компаниям в Украине демонстрируют нежелание Кремля поддерживать мирные инициативы США.

По его словам, атаки на американский бизнес только подчеркивают, насколько важно дальнейшее участие Соединенных Штатов в процессе мирного урегулирования и обеспечении безопасности Украины и Европы в целом.

Boeing — одна из самых известных американских компаний, работающих в Украине. Она занимается инженерной поддержкой и сотрудничает с авиастроительным заводом Антонов, который производит тяжелые транспортные самолеты, в том числе военного назначения.

В начале 2025 года представители Boeing провели встречу с руководством Антонова и министром обороны для обсуждения новых проектов.

Источник : Financial Times

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