День отца в Украине ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2026 году этот праздник приходится на 21 июня. В этот день дети благодарят своих пап за силу, заботу, поддержку и безусловную любовь.

Чтобы сделать приятное близкому человеку, стоит подобрать искреннее поздравление – это может быть красивая открытка, стихотворение или проза. Факты ICTV помогут вам в этом, ведь мы подготовили лучшие поздравления ко Дню отца.

День отца 2026 – поздравления в открытках

Картинка с поздравлением – это способ передать эмоции, даже если вы далеко друг от друга. Если ваш папа не рядом, отправьте ему одну из этих открыток, чтобы еще раз напомнить, как вы сильно его любите.

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День отца 2026 — поздравления в стихах

Самый добрый, самый строгий,

Поздравляю, дорогой,

С Днем отца тебя сегодня,

Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,

И улыбки на лице!

Ты поверь, мечтает каждый

О таком, как ты, отце.

***

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: ты – самый лучший,

Очень я люблю тебя!

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда!

***

Дорогой, любимый папа,

С Днем отца, родной, тебя!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб ты рядом был всегда!

Ты герой мой, ты пример мне —

Уважаю и ценю.

Знай, что всей душою, папа,

Я тебя благодарю!

***

Дорогой мой папка,

Будь всегда счастливым,

Крепким и здоровым,

Добрым и красивым.

Будь везуч, успешен,

Будь всегда со мною.

Молодым будь вечно

Сердцем и душою!

День отца 2026 – поздравления в прозе

Папа, ты – пример для меня во всем! Поздравляю тебя с Днем отца! Желаю здоровья, душевного спокойствия и много счастливых моментов в жизни!

***

Дорогой папа! Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, даже когда ты далеко! Пусть каждый день приносит тебе радость и гордость за свою семью!

***

Папа, поздравляю с Днем отца! Твоя забота, любовь и поддержка – это то, что останется со мной на всю жизнь. Пусть у тебя на сердце всегда будет легко и радостно! Люблю тебя!

***

Папа, поздравляю с твоим профессиональным праздником! Желаю тебе быть здоровым, жизнерадостным и полным сил. Спасибо за любовь, которую ты даришь каждый день, и за терпение!

***

Дорогой папа, с Днем отца тебя! Пусть сбываются мечты, будни будут спокойными, а праздники – радостными. Спасибо, что всегда был и остаешься моей опорой! Крепко обнимаю!

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