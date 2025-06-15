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Зеленський у День батька: Вдячність тим, хто з думкою про дітей на передовій

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський опублікував привітання до Дня батька 2025.

Відповідне заява глави держави з’явилася у його Telegram-каналі.

День батька 2025 в Україні: вітання Зеленського

У своїй публікації глава держави зазначив, що сьогодні День батька наповнений іще більшою вдячністю до українських батьків.

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– До всіх, хто з думкою про своїх дітей зараз на передовій. До тих, хто завжди пам’ятає про важливість батьківської підтримки. Хто захищає та береже від війни в тилу. До тих, хто навчає правильного, виховує у своїх дітях любов до України, вчить поважати життя і людей.

До всіх батьків, хто, на жаль, загинув, захищаючи Україну, але назавжди залишився в серці своїх дітей, у пам’яті родини й нашого народу, – написав президент.

Зеленський висловив вдячність кожному – за силу, мужність і любов.

Нагадаємо, День батька в Україні щорічно відзначається у другу неділю червня. У 2025 році це свято припало на 15 червня.

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