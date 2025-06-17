Масштабный удар по Киеву: ООН фиксирует самые тяжелые последствия со времен атаки на Охматдет

Ракетно-дроновый удар РФ по столице Украины в ночь на 17 июня стал самым смертоносным нападением на Киев с июля прошлого года.

Такую оценку дала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) по результатам предварительного анализа последствий нападения.

Атака на Украину 17 июня — оценка ООН

По данным МВД, по состоянию на 20:10 в результате ночного нападения РФ в Киеве погибли 14 человек.

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Во время ночной атаки Россия выпустила 440 дронов дальнего действия и 32 ракеты, из которых 175 беспилотников и 14 ракет были нацелены на Киев.

В результате удара повреждения получили не менее 30 объектов в семи районах столицы.

— В результате вчерашней ночной атаки, нацеленной на всю Украину, больше всего пострадал Киев, — констатировала Даниэль Белль, руководитель ММПЛУ.

В ООН отметили системный характер интенсивности российских ночных ударов в последние недели.

Согласно данным организации, армия РФ применяет оружие дальнего радиуса действия по всей территории Украины, концентрируя сотни дронов и ракет на густонаселенных районах городов.

Сравнительный анализ показывает, что последний раз Киев понес аналогичные потери 8 июля 2024 года, когда также была повреждена детская больница Охматдет. В тот день россияне убили 32 человека и ранили 85 жителей столицы.

Последствия обстрела Киева 17 июня

Наибольшие разрушения понес Соломенский район, где прямым попаданием ракеты уничтожен целый подъезд девятиэтажного здания. Кроме того, в Дарницком районе подтверждена гибель трех человек.

На данный момент известно, что в результате обстрела Киева российскими войсками погибли 14 человек. Еще более сотни пострадали.

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