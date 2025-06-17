Масштабный удар по Киеву: ООН фиксирует самые тяжелые последствия со времен атаки на Охматдет
Ракетно-дроновый удар РФ по столице Украины в ночь на 17 июня стал самым смертоносным нападением на Киев с июля прошлого года.
Такую оценку дала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) по результатам предварительного анализа последствий нападения.
Атака на Украину 17 июня — оценка ООН
По данным МВД, по состоянию на 20:10 в результате ночного нападения РФ в Киеве погибли 14 человек.
Во время ночной атаки Россия выпустила 440 дронов дальнего действия и 32 ракеты, из которых 175 беспилотников и 14 ракет были нацелены на Киев.
В результате удара повреждения получили не менее 30 объектов в семи районах столицы.
— В результате вчерашней ночной атаки, нацеленной на всю Украину, больше всего пострадал Киев, — констатировала Даниэль Белль, руководитель ММПЛУ.
В ООН отметили системный характер интенсивности российских ночных ударов в последние недели.
Согласно данным организации, армия РФ применяет оружие дальнего радиуса действия по всей территории Украины, концентрируя сотни дронов и ракет на густонаселенных районах городов.
Сравнительный анализ показывает, что последний раз Киев понес аналогичные потери 8 июля 2024 года, когда также была повреждена детская больница Охматдет. В тот день россияне убили 32 человека и ранили 85 жителей столицы.
Последствия обстрела Киева 17 июня
Наибольшие разрушения понес Соломенский район, где прямым попаданием ракеты уничтожен целый подъезд девятиэтажного здания. Кроме того, в Дарницком районе подтверждена гибель трех человек.
На данный момент известно, что в результате обстрела Киева российскими войсками погибли 14 человек. Еще более сотни пострадали.