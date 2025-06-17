В Киеве после обстрела РФ находят кассетные боеприпасы — власти предупреждают об опасности

После ночной атаки на Киев 17 июня 2025 года власти и спасатели предупреждают о возможной опасности.

Ночная атака на Киев: обломки могут быть смертельно опасными

В результате массированной ночной атаки на Киев 17 июня на местах прилетов и в прилегающих районах могут оставаться взрывоопасные предметы.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, речь идет об обломках сбитых вражеских дронов, крылатых и баллистических ракет, остатках их боевых частей, а также о кассетных элементах, которые не разорвались во время атаки.

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Например, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе Нивки сотрудники ДНСН нашли части кассетных боеприпасов.

Власти и спасатели обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой быть максимально осторожными.

Обломки могут содержать взрывные компоненты, способные детонировать даже от прикосновения или перемещения.

В случае обнаружения подозрительных предметов гражданам советуют не трогать их, немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102, отметить место, предупредить окружающих и отойти на безопасное расстояние.

В службе отмечают, что это может угрожать жизни и здоровью людей.

Источник: КМВА

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