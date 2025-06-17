Масштабний удар по Києву: ООН фіксує найтяжчі наслідки з часів атаки на Охматдит

Ракетно-дроновий удар РФ по столиці України в ніч на 17 червня став найбільш летальною атакою на Київ з липня минулого року.

Таку оцінку дала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) за результатами попереднього аналізу наслідків нападу.

Атака на Україну 17 червня – оцінка ООН

За даними МВС, станом на 20:10 внаслідок нічної атаки РФ у Києві загинули 14 людей.

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Під час нічної атаки Росія випустила 440 дронів дальньої дії та 32 ракети, з яких 175 безпілотників і 14 ракет були націлені на Київ.

Унаслідок удару пошкодження зазнали щонайменше 30 об’єктів у семи районах столиці.

— В результаті вчорашньої нічної атаки, націленої на всю Україну, найбільше постраждав Київ, – констатувала Даніель Белль, керівник ММПЛУ.

В ООН відзначили системний характер інтенсивності російських нічних ударів останніми тижнями.

Згідно з даними організації, армія РФ застосовує зброю дальнього радіуса дії по всій території України, концентруючи сотні дронів та ракет на густонаселених районах міст.

Порівняльний аналіз показує, що останній раз Київ зазнав аналогічних втрат 8 липня 2024 року, коли також пошкодили дитячу лікарню Охматдит. В той день росіяни вбили 32 людини та поранили 85 мешканців столиці.

Наслідки обстрілу Києва 17 червня

Згідно з інформацією Київської міської військової адміністрації, російські сили застосували 175 безпілотних літальних апаратів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.

Вибухи зафіксовані практично в усіх районах міста.

Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, де прямим влучанням ракети знищено цілий під’їзд дев’ятиповерхової будівлі. Крім того, у Дарницькому районі підтверджено загибель трьох осіб.

Наразі відомо, що унаслідок обстрілу Києва російськими військами загинули 14 людей. Ще більш як сто постраждали.

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