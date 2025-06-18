Рада приняла закон о множественном гражданстве: как отреагировали украинцы за границей

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение института множественного гражданства. Украинцы, которые выехали за границу, могут без потери гражданства получить паспорт другого государства.

Закон о множественном гражданстве

За документ проголосовали 243 парламентария. В ближайшее время его направят на подпись автору законопроекта — президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Действующее законодательство заставляло украинцев выбирать между родиной и возможностями жизни за рубежом, что вредило национальным интересам, — утверждал президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод, который адвокатировал и вместе с коллегами работал над законопроектом.

Общественная инициатива Голка после голосования в парламенте пообщалась с представителями украинской диаспоры в Польше, Германии и Латинской Америке, чтобы выяснить, как там отреагировали на такой закон.

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Как украинцы за границей отреагировали на закон о множественном гражданстве

Глава фонда Украинский дом в Польше Мирослава Керик рассказал, что за 34 года независимости Украины в Польше, где недавно с незначительным отрывом в 1,78% голосов победил на выборах Кароль Навроцкий, известный антиукраинскими высказываниями, польское гражданство получили лишь несколько десятков тысяч украинцев.

— Это немного, если сравнивать с количеством наших мигрантов в Польше. Вместе с беженцами нас здесь более 2 млн. Украинцы не получают польское или другие гражданства, потому что не хотят прерывать связь с Украиной и чувствуют лояльность к ней. Это имеет не очень положительные последствия для их статуса и политического влияния в странах проживания: они не имеют избирательного права и не могут баллотироваться.

Это означает, что важных вопросов для украинской общины и для Украины нет в программах политических партий, а с их мнением никто не считается, — отметила Мирослава Керик.

По ее словам, с принятием закона украинцы с польским паспортом смогут иметь больше рычагов, чтобы работать на уменьшение манипуляций вокруг вопросов и потребности поддержки Украины, в частности в Польше.

В Германии, где сейчас живет наибольшее количество украинских беженцев, вопрос получения ими множественного гражданства станет актуальным уже через два года. Так считает социолог, исследовательница медицинской политики и миграции Елена Слободян, которая живет в Берлине.

— До полномасштабного вторжения в Германии жило 150 тыс. украинцев, сейчас более миллиона. Даже если половина из этих людей останется в Германии, большинство захочет иметь немецкий паспорт, чтобы не быть в “серой зоне”, потому что люди не могут бесконечно долго быть в подвешенном состоянии. Немецкий паспорт — единственный путь, чтобы миграционная служба оставила в покое, — отметила Елена Слободян.

Она предположила, что с 2027 года стоит ожидать первую волну подачи документов на немецкие паспорта от беженцев, которые проживут в стране пять лет.

По ее словам, для украинцев, которые жили в Германии до 2022 года, такая возможность уже есть, но они массово не получали немецкое гражданство из-за желания сохранить украинское.

Аналогичные вызовы есть не только в Европе, но и в Латинской Америке. Об этом рассказал вице-президент Всемирного Конгресса украинцев по делам Латинской Америки Витторио Соротюк.

— В Бразилии проживает примерно 600 тыс. потомков украинцев. За последние 20 лет тысяча потомков искали и получили статус украинца за рубежом, но 95% из них не восстановили его. Мы знаем только об одной семье, которая вернулась жить в Украину. Около 20 потомков учились в Украине, — рассказал Витторио Соротюк.

Возможно, множественное гражданство и наступление мира позволит большему количеству семей вернуться в Украину, предположил вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев по делам Латинской Америки.

Это также дает возможность узаконить в украинском правовом поле трудовых мигрантов, которые много лет живут в Португалии и Италии, а также получить паспорта этих стран. Это подчеркивает директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета Львовская политехника Ирина Ключковская.

Именно этот институт более 30 лет изучает диаспору, миграцию и связи Украины с украинцами в мире.

— Хорошо, что в Украине появилось понимание, что мы теряем людей. Мы не можем позволить себе такой роскоши. С каждым годом будет уменьшаться количество украинцев, которые будут возвращаться из-за границы, — предположила Ирина Ключковская.

По ее мнению, надо искать механизмы, как их постоянно держать в украинском поле. Украинский паспорт — один из таких инструментов. Он фактически ставит знак равенства между теми, кто в Украине и за рубежом, сказала она.

— Это хороший жест со стороны государства, чтобы показать, что Украина их видит и признает. Это будет способствовать привлечению огромного потенциала украинцев за рубежом с ментальностью стран, в которых они живут, для восстановления Украины, — отметила Ключковская.

Недавно вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев отмечал, что 90% украинцев за границей находятся в странах, где разрешено множественное гражданство.

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