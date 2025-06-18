Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Рада приняла закон о множественном гражданстве: что он разрешает

множинне громадянство
Фото: Факти ICTV

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о введении института множественного гражданства.

Закон о множественном гражданстве

Как сообщил нардеп Александр Гончаренко, за соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят

Законопроект определяет случаи, при которых допустимо наличие у гражданина Украины одновременно гражданства другого государства:

  • В случае обретения ребенком гражданства Украины по рождению, а также гражданства другой страны.
  • В случае усыновления украинского ребенка иностранцами ребенок может иметь гражданство Украины и страны усыновителей.
  • В случае автоматического приобретения гражданства иностранного государства после женитьбы на иностранце.
  • Если совершеннолетний гражданин Украины автоматически получает гражданство другого государства согласно его законам, но документального подтверждения этого не имеет.
  • В случае обретения гражданства Украины иностранцами в упрощенном порядке, если их страна входит в определенный Кабмином перечень.
  • Если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства из списка стран, граждане которых имеют право на украинское гражданство в упрощенном порядке.

Принятый закон станет шагом к законодательному урегулированию статуса миллионов украинцев за границей и имеет немаловажное символическое значение в условиях войны.

Напомним, в августе 2024 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о множественном гражданстве.

Читайте также
Множественное гражданство: Стефанчук объяснил, почему закон важен для украинцев за границей
Руслан Стефанчук

Связанные темы:

Верховная РадаЗаконПодвійне громадянство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь