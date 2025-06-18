Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Рада приняла закон о множественном гражданстве: что он разрешает
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о введении института множественного гражданства.
Закон о множественном гражданстве
Как сообщил нардеп Александр Гончаренко, за соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.
Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.
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Законопроект определяет случаи, при которых допустимо наличие у гражданина Украины одновременно гражданства другого государства:
- В случае обретения ребенком гражданства Украины по рождению, а также гражданства другой страны.
- В случае усыновления украинского ребенка иностранцами ребенок может иметь гражданство Украины и страны усыновителей.
- В случае автоматического приобретения гражданства иностранного государства после женитьбы на иностранце.
- Если совершеннолетний гражданин Украины автоматически получает гражданство другого государства согласно его законам, но документального подтверждения этого не имеет.
- В случае обретения гражданства Украины иностранцами в упрощенном порядке, если их страна входит в определенный Кабмином перечень.
- Если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства из списка стран, граждане которых имеют право на украинское гражданство в упрощенном порядке.
Принятый закон станет шагом к законодательному урегулированию статуса миллионов украинцев за границей и имеет немаловажное символическое значение в условиях войны.
Напомним, в августе 2024 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о множественном гражданстве.
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