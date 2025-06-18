Множественное гражданство: Стефанчук объяснил, почему закон важен для украинцев за границей
Законопроект о множественном гражданстве, который Верховная Рада может принять уже на этой неделе, должен стать ключевым шагом к укреплению связи с находящимися за рубежом украинцами.
Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.
Закон о двойном гражданстве
По словам спикера, этот рамочный документ посылает важный сигнал в диаспоре: государство не отворачивается от своих граждан.
– Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт и брать другой, в отношениях с Украиной вы будете навсегда гражданами Украины. И мы ждем вас после завершения этой страшной войны, подчеркнул Стефанчук.
Он подчеркнул, что страна будет нуждаться в людях для восстановления после вторжения РФ.
– Для того, чтобы Украина могла воскреснуть после этого страшного нашествия со стороны Российской Федерации, – сказал он.
При этом спикер парламента сравнил подходы к гражданам в двух странах: В отличие от россиян, празднующих сегодня один миллион своих убитых, раненых, раненых и так далее, украинцы борются и переживают за каждого гражданина Украины.
Стефанчук также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что Украина никогда не будет бросать своих людей “как дрова в печь войны”.
– Это очень правильно. Это другая философия, понимаете? Это совершенно другое отношение к человеку как высшей социальной ценности. И потому мне кажется, что это то, что еще раз подчеркивает, что мы с ними разные. Мы находимся на разных краях цивилизационной пропасти, – добавил он.
Что известно о законе о множественном гражданстве
Напомним, парламент сейчас работает над законопроектом, представленным президентом Владимиром Зеленским, предусматривающим возможность множественного гражданства.
Правительство в будущем должно определить список стран, с которыми такая практика будет разрешена.
Следует отметить, что по результатам соцопроса осенью 2021 года, 48% украинцев не поддерживали идею множественного гражданства, в то время как 24% выступали за ее внедрение без ограничений в отношении стран.