МВД назвало имена россиян, тела которых РФ передала под видом военных ВСУ

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинская сторона идентифицировала некоторых российских военных, тела которых РФ вернула в рамках репатриации погибших вместе с телами украинских защитников.

Установлены имена российских военных, чьи тела РФ передала Украине

— Цинизм без границ: Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно затрудняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев, — написал министр.

Клименко подчеркнул, что установлены личности российских солдат, тела были предоставлены для репатриации вместе с телами погибших украинцев.

— Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных “родине” солдат и офицеров, — отметил глава МВД.

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Министр привел пример погибшего с пометкой труп №192/25, который был одет в военную форму образца Вооруженных сил РФ. При нем нашли паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписку из приказа командира воинской части №52 от 26 декабря 2023 года и жетон с надписью ВС РОССИИ МТ-146004.

— Личность установлена: Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390), — рассказал министр.

По словам Клименко, поиски этого военного родственники начали еще в конце марта после исчезновения в районе Новомихайловки в Донецкой области.

Украина вернет тела россиян

— Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько незначительной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям, — высказал мнение Клименко.

Несмотря на действия российской стороны, министр заверил, что ответственности ей избежать не удастся.

— Платить все же придется: мы возвращаем эти тела, — заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина демонстрирует другое отношение к своим павшим.

— Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина — с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а затем забывает. Стратегия врага — не только убивать, но и лгать о смерти, — подытожил министр.

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