Очередной этап репатриации: вернули еще 1 200 тел погибших украинцев

В рамках очередного этапа репатриационных мероприятий в Украину вернули 1 200 тел погибших украинцев, в частности, военных.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в воскресенье, 15 июня.

В Украину вернули тела 1 200 погибших

Очередной этап репатриационных мероприятий состоялся 15 июня согласно договоренностям в Стамбуле.

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– В Украину возвращено еще 1 200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим, — отметили в КШВОВ.

Сообщается, что в ближайшее время следователи совместно с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников КШВОВ, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного ВР по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В КШВОВвыразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

И 14, и 15 июня, состоялись еще два обмена телами погибших. В оба дня так же было возвращено еще по 1 200 тел погибших граждан, в частности, военных.

Фото: ККШВОВ

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