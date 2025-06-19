МВС назвало імена росіян, тіла яких РФ передала під виглядом військових ЗСУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українська сторона ідентифікувала окремих російських військових, тіла яких РФ повернула в межах репатріації загиблих разом із тілами українських захисників.

Встановлені імена російських військових, чиї тіла РФ передала Україні

– Цинізм без меж: Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців”, – написав міністр.

Клименко наголосив, що встановлені особи російських солдатів, тіла були надані для репатріації разом із тілами полеглих українців.

– Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних “родінє” солдатів та офіцерів, – зазначив глава МВС.

Зараз дивляться

Міністр навів приклад загиблого з позначкою труп №192/25, який був одягнений у військову форму зразка Збройних сил РФ. При ньому знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, витяг із наказу командира військової частини №52 від 26 грудня 2023 року та жетон із написом ВС РОССИИ МТ-146004.

– Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390), – розповів міністр.

За словами Клименка, пошук цього військового родичі розпочали ще наприкінці березня після зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Україна поверне тіла росіян

Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам, – висловив думку Клименко.

Попри дії російської сторони, міністр запевнив, що відповідальності їй уникнути не вдасться.

– Платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла, – заявив він.

Міністр наголосив, що Україна демонструє інше ставлення до своїх полеглих.

– Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна – з ім’ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога – не тільки вбивати, а й брехати про смерть, – підсумував міністр.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.