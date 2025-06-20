Дожди отступят и придет жара: прогноз в Украине на неделю

Погода в Украине еще несколько дней будет прохладной, поскольку территория будет под влиянием северо-западных процессов.

— Перемещающиеся с северо-запада атмосферные фронты будут формировать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, — рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Далее в Украину придет потепление. Когда именно вернется лето и какой будет погода в течение недели — читайте на Фактах ICTV.

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Прогноз погоды на выходные

21 июня ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях, днем ​​по всей Украине, кроме запада, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 16-21°, в южной части и Закарпатье до 24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем ​​13-18°.

22 июня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​в Украине, кроме запада и крайнего востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 19-24°, на западе и юге страны до 26°.

Прогноз погоды в Украине на неделю

С понедельника, 23 июня, дожди постепенно отступят и будет преобладать сухая погода, однако не везде. Будет дождить ночью в центральных, южных и восточных областях, днем ​​на Левобережье и в Крыму.

— В западных областях, начиная с выходных, будет формироваться поле повышенного атмосферного давления. И в понедельник оно уже распространится и на большинство районов Правобережья. Поэтому осадки постепенно уже там будут по крайней мере прекращаться, — добавляет эксперт.

Однако все еще достаточно прохладно, поскольку будет царить свежая воздушная масса, которая идет с северных широт.

Температура ночью будет 8-13°, на побережье морей до 17°; днем столбики термометров будут показывать 19-24°, на западе и юге страны — 23-28°, в Закарпатье — до 30°.

— В дальнейшем 24 числа ночью в западных, днем ​​в северных и центральных областях, а 25 июня в восточных и северо-восточных регионах местами кратковременные дожди, грозы, а на остальной территории — без осадков, там уже усиливается антициклон. И температура уже будет повышаться, – говорит Наталья Птуха.

24 июня ночью в западных, днем ​​в северных и центральных, 25 июня в восточных и северо-восточных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории — без осадков.

Столбики термометров на юге и юго-западе страны поднимутся до 32°.

Консультативный прогноз на 26-30 июня

В течение этого периода без осадков, только 27 июня в западных и северных областях, 28 июня в южных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью будет 13-19°, днем ​​- 23-29°, в южной части ночью ожидается 18-23°, днем ​​- 29-34°.

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