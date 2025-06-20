Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Дощі відступлять та прийде спека: прогноз в Україні на тиждень
Погода в Україні ще декілька днів буде прохолодною, оскільки територія перебуватиме під впливом північно-західних фронтів.
– Атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу, формуватимуть нестійку погоду з короткочасними дощами, – розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Надалі в Україну прийде потепління. Коли саме повернеться літо та якою буде погода протягом тижня – читайте на Фактах ICTV.
Прогноз погоди на вихідні
21 червня вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень в Україні загалом, крім заходу, очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень 16-21 °, у південній частині та на Закарпатті до 24 °; в Карпатах вночі 2-7 ° тепла, вдень 13-18 °.
22 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім заходу та крайнього сходу, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень 19-24 °, на заході та півдні країни до 26 °.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
З понеділка, 23 червня, опади потроху відступлять і переважатиме суха погода, однак не скрізь. Дощитиме вночі у центральних, південних та східних областях, вдень на лівобережжі та в Криму.
– У західних областях з вихідних формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску. І в понеділок воно вже пошириться і на більшість районів правобережжя. Тому опади поступово вже там принаймні припинятимуться, – додає експерт.
Однак буде ще досить прохолодно, оскільки пануватиме свіжа повітряна маса, яка надходитиме з північних широт.
Температура вночі буде 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень стовпчики термометрів будуть показувати 19-24 °, на заході та півдні країни – 23-28 °, на Закарпатті – до 30 °.
– Надалі 24 числа вночі у західних, вдень у північних та центральних областях, а 25 червня у східних та північно-східних регіонах місцями короткочасні дощі, грози, а на решті територій – без опадів, там вже посилюється антициклон. І температура вже підвищуватиметься, – каже Наталія Птуха.
24 червня вночі у західних, вдень у північних та центральних, 25 червня у східних та північно-східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території – без опадів.
Стовпчики термометрів на півдні та південному заході країни піднімуться до 32 °.
Консультативний прогноз на 26-30 червня
Протягом цього періоду буде переважно без опадів, лише 27 червня у західних та північних областях, 28 червня у південних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Температура вночі буде 13-19 °, вдень – 23-29 °, у південній частині вночі очікується 18-23 °, вдень – 29-34 °.