Дощі відступлять та прийде спека: прогноз в Україні на тиждень

Погода в Україні ще декілька днів буде прохолодною, оскільки територія перебуватиме під впливом північно-західних фронтів.

– Атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу, формуватимуть нестійку погоду з короткочасними дощами, – розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Надалі в Україну прийде потепління. Коли саме повернеться літо та якою буде погода протягом тижня – читайте на Фактах ICTV.

Прогноз погоди на вихідні

21 червня вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень в Україні загалом, крім заходу, очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень 16-21 °, у південній частині та на Закарпатті до 24 °; в Карпатах вночі 2-7 ° тепла, вдень 13-18 °.

22 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім заходу та крайнього сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень 19-24 °, на заході та півдні країни до 26 °.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

З понеділка, 23 червня, опади потроху відступлять і переважатиме суха погода, однак не скрізь. Дощитиме вночі у центральних, південних та східних областях, вдень на лівобережжі та в Криму.

– У західних областях з вихідних формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску. І в понеділок воно вже пошириться і на більшість районів правобережжя. Тому опади поступово вже там принаймні припинятимуться, – додає експерт.

Однак буде ще досить прохолодно, оскільки пануватиме свіжа повітряна маса, яка надходитиме з північних широт.

Температура вночі буде 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень стовпчики термометрів будуть показувати 19-24 °, на заході та півдні країни – 23-28 °, на Закарпатті – до 30 °.

– Надалі 24 числа вночі у західних, вдень у північних та центральних областях, а 25 червня у східних та північно-східних регіонах місцями короткочасні дощі, грози, а на решті територій – без опадів, там вже посилюється антициклон. І температура вже підвищуватиметься, – каже Наталія Птуха.

24 червня вночі у західних, вдень у північних та центральних, 25 червня у східних та північно-східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території – без опадів.

Стовпчики термометрів на півдні та південному заході країни піднімуться до 32 °.

Консультативний прогноз на 26-30 червня

Протягом цього періоду буде переважно без опадів, лише 27 червня у західних та північних областях, 28 червня у південних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Температура вночі буде 13-19 °, вдень – 23-29 °, у південній частині вночі очікується 18-23 °, вдень – 29-34 °.

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