Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация забронированных: законно ли и как обжаловать такие действия ТЦК в Украине
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Чернышов должен вернуться из командировки, у него есть две задачи — Зеленский

Алексей Чернышов должен вернуться из командировки — Зеленский
Фото: Факти ICTV

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, после завершения которой он должен вернуться на территорию Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 21 июня.

Зеленский о командировке Чернышева

Как отметил Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал ему, что у Чернышова продолжается командировка.

Сейчас смотрят

— У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас, — рассказал президент Украины.

По его словам, первая задача заключается в том, чтобы открывать хабы в разных странах, а вторая касается множественного гражданства.

— Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все, — резюмировал Владимир Зеленский.

В пятницу, 13 июня, НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием ряда должностных лиц, в результате чего государство могло понести более 1 млрд грн убытков.

В частности, сообщили о подозрении пяти гражданам, среди них — два человека, связанных с Чернышовым. Речь идет о бывшем государственном секретаре Минрегиона Василии Володине и экс-советнике министра Максиме Горбатюке.

Читайте также
Рада приняла закон о множественном гражданстве: как отреагировали украинцы за границей
Паспорт України, множинне громадянство

Связанные темы:

Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальАлексей Чернышов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь