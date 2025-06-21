Чернышов должен вернуться из командировки, у него есть две задачи — Зеленский

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, после завершения которой он должен вернуться на территорию Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 21 июня.

Зеленский о командировке Чернышева

Как отметил Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал ему, что у Чернышова продолжается командировка.

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— У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас, — рассказал президент Украины.

По его словам, первая задача заключается в том, чтобы открывать хабы в разных странах, а вторая касается множественного гражданства.

— Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все, — резюмировал Владимир Зеленский.

В пятницу, 13 июня, НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием ряда должностных лиц, в результате чего государство могло понести более 1 млрд грн убытков.

В частности, сообщили о подозрении пяти гражданам, среди них — два человека, связанных с Чернышовым. Речь идет о бывшем государственном секретаре Минрегиона Василии Володине и экс-советнике министра Максиме Горбатюке.

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