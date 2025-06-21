Зеленский заявил, что поездка на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом важной, но не единственной целью возможной поездки на саммит НАТО.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Зеленский рассказал о поездке на саммит НАТО

Украинская и американская команды остаются на связи. Сейчас обсуждается повестка дня различных встреч, различных форматов.

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Зеленский отметил, что во время саммита лидеров G7 в Канаде генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил желание видеть Украину среди участников саммита НАТО в Гааге.

Кроме того, Украина заинтересована во встрече с лидерами Коалиции желающих, которую, по словам президента, планируют провести во время саммита, если он поедет. Среди основных тем — поставки систем противовоздушной обороны Patriot, ведь это, как отметил президент, вопрос не только к Трампу.

Относительно потенциальной встречи с Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что уже есть хороший диалог между вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Скоттом Бессентом благодаря соглашению о недрах. В Канаде они обсудили минеральное соглашение и совместные шаги. Кроме того, украинская сторона передала перечень необходимого оружия.

— Будем ждать фидбек. Там очень большая сумма. Туда входят системы Patriot. Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции, — рассказал Зеленский.

По его мнению, есть необходимость обсудить с президентом США и “новое дыхание в дипломатическом треке”. Он подчеркнул, что для успешной дипломатии нужна более четкая позиция и более сильное давление мира на Путина.

На вопрос журналиста, поедет ли он на саммит НАТО даже без гарантий встречи с Трампом, Зеленский ответил, что окончательное решение еще не принял, но вероятность велика.

— На самом деле, решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля (Нидерландов. — Ред.) и от премьера (Дика Схоффа. — Ред.). У нас с ним очень хорошие отношения. И он оказывает большую поддержку. Думаю, третюю по объему в Европе, — сообщил президент, добавив, что и встреча с Трампом также очень важна.

Зеленский добавил, что существует трехстороннее предложение с участием НАТО, ЕС и Украины. Кроме того, на полях саммита НАТО уже запланированы отдельные встречи министров иностранных дел и министров оборонной промышленности стран НАТО вместе с Украиной.

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