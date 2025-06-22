Потери РФ на 22 июня: ВСУ уничтожили 1100 оккупантов и почти 40 артсистем

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1100 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 22 июня общее количество ликвидированного личного состава врага превысило 1 млн 11 тысяч военных. Также наши воины за сутки уничтожили почти 40 единиц артиллерийских систем, а также девять танков.

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Потери врага на 22 июня 2025

личного состава — около 1 011 490 (+1100) человек,

танков — 10964 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 22867 (+2) ед,

артиллерийских систем — 29432 (+39) ед,

РСЗО — 1421 ед,

средств ПВО – 1188 ед,

самолетов – 416 ед,

вертолетов – 337 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 579 (+157) ед,

крылатых ракет – 3376 (+7) ед,

кораблей / катеров – 28 ед,

подводных лодок – 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52734 (+117) ед,

специальной техники – 3920 ед.

Ранее в Сумской областной военной администрации рассказали, как совершенствуют борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками россиян. Так, мобильные группы обнаруживают, глушат и сбивают дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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