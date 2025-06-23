Зеленский и Стармер обсудили совместные оборонные проекты и производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Встреча Зеленского и Стармера

Как заявил Владимир Зеленский, в первую очередь он поблагодарил за поддержку, солидарность и помощь Великобритании с Украиной в защите жизни.

— Благодаря сотрудничеству тысячи жизней людей спасены от российских ударов. Именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи, — отметил президент.

По словам главы государства, первый шаг — это максимум политической и дипломатической координации.

Сейчас смотрят

Вторая задача заключается в том, чтобы осуществлять развитие совместных оборонных проектов и производства оружия, сказал он.

Зеленский объяснил, что Украина увеличивает инвестиции в производство и готовит дальнейшее развитие оборонного взаимодействия.

В то же время третья задача имеет цель — расширить санкции против РФ за войну, которые реально сделают невозможным масштабирование российского производства оружия, заявил президент Украины.

— В частности, мы передадим партнерам перечень российских предприятий, вовлеченных в производство Орешника и других средств, которые россияне используют для террора. Все компании и физические лица, которые приобщены, должны быть заблокированы по меньшей мере в ключевых юрисдикциях мира, — убежден Зеленский.

Президент обратил внимание, что сейчас большинство компаний, которые участвуют в производстве ракеты Орешник, не находятся под санкциями, поэтому Украина это собирается исправить.

По его мнению, взаимодействие с российскими производителями оружия — это преступление против мира, ведь это именно так и стоит трактовать. Глава государства поблагодарил всех, кто помогает снижать российский оборонный потенциал.

Фото : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.