ПВО, дроны и ситуация на фронте: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился некоторыми деталями разговора с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.

Об этом говорится в сообщении на его страницах в социальных сетях.

Зеленский о встрече с Трампом в Гааге

Глава государства поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке, отметив, что действия США нанесли удар не только по ядерной программе противника, но и по производству дронов.

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Он подчеркнул, что Украина будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Зеленский и Трамп обсудили защиту украинцев от российских атак, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, людей, церквей и инфраструктуры.

— Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга, — сообщил он.

Зеленский проинформировал Трампа о ходе встреч технической команды в Стамбуле, обмены пленными и погибшими. Отметил, что Россия передала трупы своих погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти родственников погибших.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на фронте — Зеленский отметил, что Путин точно не побеждает. Глава государства представил Трампу фактические доказательства того, что на самом деле происходит на земле.

Президент поблагодарил за встречу, поддержку и хорошие слова в адрес украинцев, и подчеркнул готовность продолжать совместную работу.

Трамп в свою очередь назвал встречу с Зеленским очень приятной, хотя в прошлом “были небольшие трудности”.

Переговоры между президентами США и Украины состоялись вскоре после завершения главной встречи лидеров НАТО и обнародования итогового решения саммита.

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