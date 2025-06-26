ООН зафиксировала стремительный рост преступлений РФ в отношении украинских детей

Генсек ООН Антониу Гутерреш повторно внес армию РФ в перечень структур (так называемый список позора), ответственных за серьезные нарушения прав детей во время вооруженной агрессии против Украины.

Об этом говорится в ежегодном отчете ООН Дети и вооруженный конфликт, который презентовала за заседании Совбеза спецпредставитель генсека по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба.

Отчет ООН о преступлениях РФ против детей в Украине

По данным ООН, в 2024-2025 годах количество грубых нарушений прав детей в Украине выросло на 105% по сравнению с предыдущим периодом.

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Среди них — убийства 94 и ранения 577 детей, а также многочисленные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Ответственность за это возлагается на российскую армию, которая совершила 559 атак на школы и 303 — на медицинские учреждения.

— Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы, — подчеркнул генсек в отчете.

Отдельно он остановился на принудительной депортации в Россию украинских детей, многие из которых до сих пор не найдены.

Гутерреш призвал Российскую Федерацию к сотрудничеству с ООН для возвращения украинских детей и воссоединения их с семьями или опекунами.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, комментируя отчет, призвал прекратить участие России в миротворческих миссиях Организации и предложил введение автоматических санкций в отношении стран, которые систематически нарушают права детей во время вооруженных конфликтов.

В конце мая в ООН заявили о существенном ухудшении ситуации с безопасностью в Украине. По ее данным, в первом квартале 2025 года уровень смертности среди гражданского населения вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Источник : Укринформ

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