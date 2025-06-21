Совбез ООН обсудил усиление атак РФ по Украине: что известно

Вечером 20 июня состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное по требованию Украины после последней массированной атаки России ночью 17 июня.

Заседание Совбеза ООН 20 июня: что известно

Во время заседания помощник генсека ООН Мирослав Енчи рассказал о ситуации на территории Украины, отметив, что за последние три недели боевые действия усилились и охватили новые регионы, в связи с чем все больше людей вынуждены покидать свои дома.

— Мы стали свидетелями неослабевающих масштабных воздушных атак России на украинские города и населенные пункты, в результате которых значительно возросло число гражданских жертв, — сказал он.

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И напомнил, что в ночь с 16 на 17 июня российские дроны и ракеты ударили по Киеву. В результате погибли 28 мирных жителей, более 130 получили ранения.

Также, по его словам, в ту ночь удары были нанесены по Одесской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областям.

— Такие масштабы смерти и разрушений угрожают надежде на немедленное прекращение огня и подрывают перспективы устойчивого мира, – отметил Енчи.

И привел последние данные ООН о количестве жерт полномасштабного вторжения России — убиты не менее 13 438 гражданских лиц, в том числе 713 детей.

Завершая выступление, он отметил, что “позиция ООН остается принципиальной – в поддержку справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом, соответствующими резолюциями и с уважением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”.

Енчи напомнил, что генсек призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как важному первому шагу в этих целях.

— Мы должны удвоить усилия, чтобы дипломатический процесс не только продолжался, но и стал необратимым. ООН готова поддерживать все содержательные усилия на этом пути, — резюмировал помощник генсека.

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