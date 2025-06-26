ООН зафіксувала стрімке зростання злочинів РФ щодо українських дітей

Генсек ООН Антоніу Гутерреш повторно вніс армію РФ до переліку структур (так званий списое ганьби), відповідальних за серйозні порушення прав дітей під час збройної агресії проти України.

Про це йдеться у щорічному звіті ООН Діти і збройний конфлікт, який презентувала за засіданні Радбезу спецпредставниця генсека з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

Звіт ООН про злочини РФ проти дітей в Україні

За даними ООН, у 2024–2025 роках кількість грубих порушень прав дітей в Україні зросла на 105% у порівнянні з попереднім періодом.

Зараз дивляться

Серед них – вбивства 94 та поранення 577 дітей, а також численні атаки на цивільну інфраструктуру.

Відповідальність за це покладається на російську армію, яка здійснила 559 атак на школи та 303 – на медичні установи.

– Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні, – наголосив генсек у звіті.

Окремо він зупинився на примусовій депортації українських дітей до Росії, багато з яких досі не знайдено.

Гутерреш закликав Російську Федерацію до співпраці з ООН для повернення українських дітей та возз’єднання їх з родинами або опікунами.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, коментуючи звіт, закликав припинити участь Росії в миротворчих місіях Організації та запропонував запровадженгня автоматичних санкцій щодо країн, які систематично порушують права дітей під час збройних конфліктів.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.