Запретить аборты: Ивано-Франковский горсовет обратился к президенту и правительству с требованием

Ивано-Франковский городской совет обратился к президенту и украинскому правительству с требованием запретить аборты.

Об этом говорится в соответствующем обращении по защите жизни и поддержке института семьи в Украине, обнародованном по итогам пленарного заседания 53 сессии городского совета Ивано-Франковска 27 июня 2025 года.

Обращение Ивано-Франковского городского совета о запрете абортов

Как утверждают в горсовете, предложение вынесено на основе якобы ошеломляющих статистических демографических данных количества населения Украины, войны, миграции, переселения беженцев, количества разводов и коэффициента рождаемости.

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В обращении говорится, что коэффициент рождаемости в Украине равен 0,7 при допустимом 2,13, поэтому городской совет просит президента и правительство запретить аборты. Он ссылается на следующие статьи Конституции:

статья 3: человек его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность определяются в Украине наивысшей социальной ценностью;

статья 16: сохранение генофонда украинского народа является обязанностью государства;

статья 27: каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен жизни.

Легализация абортов в Украине якобы нарушает эти статьи, утверждают в городском совете.

Там отмечают, что за годы независимости сделано огромное количество абортов, а якобы из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет необратимые последствия на физическом, психическом и духовном уровнях для народа Украины.

Однако горсовет требует у госорганов Украины выполнить требования Декларации о защите ребенка (1959) и Конвенции о правах ребенка (1989), ратифицированные Верховной Радой в 1991 году.

— В Украину пришла настоящая демографическая катастрофа! Если не рождаются дети — значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины, — говорится в обращении.

Ивано-Франковский городской совет требует восстановить Министерство семьи Украины и создать условия, которые мотивировали бы становиться многодетными семьями в информационном пространстве, экономической и социальной сфере, в частности, благодаря жилью, образованию или льготному кредитованию.

Кроме того, предлагается увеличить выплаты матерям за рождение ребенка. За первого ребенка — 100 тыс. грн, за второго — 200 тыс. грн, третьего и каждого последующего ребенка — 300 тыс. грн.

Для семей, где родилось пятеро и более детей, городской совет предлагает ввести программу обязательного бесплатного предоставления жилья в собственность государством.

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