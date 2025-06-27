Заборонити аборти: Івано-Франківська міськрада звернулась до президента та уряду з вимогою

Івано-Франківська міська рада звернулася до президента та українського уряду з вимогою заборонити аборти.

Про це йдеться у відповідному зверненні щодо захисту життя та підтримки інституту сім’ї в Україні, оприлюдненому за підсумками пленарного засідання 53 сесії міської ради Івано-Франківська 27 червня 2025 року.

Звернення Івано-Франківської міської ради щодо заборони абортів

Як стверджують у міськраді, пропозиція винесена на основі нібито приголомшливих статистичних демографічних даних кількості населення України, війни, міграції, переселення біженців, кількості розлучень і коефіцієнту народжуваності.

Зараз дивляться

У зверненні йдеться, що коефіцієнт народжуваності в Україні дорівнює 0,7 за допустимого 2,13, тому міська рада просить президента та уряд заборонити аборти. Вона посилається на такі статті Конституції:

стаття 3: людина її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю;

стаття 16: збереження генофонду українського народу є обов’язком держави;

стаття 27: кожна людина має невіддільне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Легалізація абортів в Україні нібито порушує ці статті, стверджують у міській раді.

Там зазначають, що за роки незалежності зроблено величезну кількість абортів, а нібито через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має незворотні наслідки на фізичному, психічному і духовному рівнях для народу України.

Проте міськрада вимагає у держорганів України виконати вимоги Декларації про захист дитини (1959) та Конвенції про права дитини (1989), ратифіковані Верховною Радою у 1991 році.

– В Україну прийшла справжня демографічна катастрофа! Якщо не народжуються діти – значить немає учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії, батьків і матерів, будівельників України, – йдеться у зверненні.

Івано-Франківська міська рада вимагає відновити Міністерство сім’ї України та створити умови, які мотивували б ставати багатодітними родинами в інформаційному просторі, економічній і соціальній сфері, зокрема, завдяки житлу, освіті чи пільговому кредитуванні.

Крім того, пропонується збільшити виплати матерям за народження дитини. За першу дитину – 100 тис. грн, за другу – 200 тис. грн, третю та кожну наступну дитину – 300 тис. грн.

Для родин, де народилось п’ятеро і більше дітей, міська рада пропонує запровадити програму обов’язкового безкоштовного надання житла у власність державою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.