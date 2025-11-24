По данным западных экспертов, население на подконтрольной Украине территории составляет 29 миллионов человек, и эта цифра является достоверной.

Об этом сообщил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Сколько людей живет в Украине в 2025 году

В начале 2023 года Институт демографии провел анализ численности населения в Украине. Для этого использовали данные на 1 января 2022 года.

– Потому что еще до большой войны были определенные проблемы с учетом, у нас давно не было переписи населения. И надо было сделать переоценку данных, сколько же людей в Украине, – рассказал Александр Гладун.

Учитывая все территории в пределах границ 1991 года, включая оккупированные, количество населения Украины оценивалось в чуть более чем 42 млн человек.

Если исключить оккупированные территории, то население Украины 2025 оценивается в пределах 28-30 млн человек.

Демограф отметил, что сейчас сложно узнать реальные цифры, так как неизвестно количество людей на неподконтрольных Украине территориях. Но в любом случае в стране наблюдается тенденция к сокращению населения.

К тому же традиционные демографические методы, которые использовались ранее, чтобы узнать сколько населения сейчас в Украине, не подходят.

– В Украине стало меньше людей, которые находятся именно на территории государства. Но учитывать ли наших беженцев, которые миллионами выехали за границу? Методологически, если человек отсутствует в стране больше года, его можно снимать с учета, – рассказал ученый.

Он отметил, что сейчас нестандартная ситуация, и люди могут вернуться из-за границы. В связи с этим численность населения нужно оценивать только на конкретные даты и в пределах определенной территории.

В свою очередь эксперт по направлению Образования Украинского института будущего UIF Николай Скиба рассказал, можно осторожно предположить, что численность населения Украины в 2025 году составляет примерно 30 миллионов или находится в пределах 29-30,5 миллионов. В то же время эти данные являются лишь ориентировочными.

По данным издания Forbes, в Украине проживает 30,5 млн человек. Вместе с оккупированными территориями это 35 млн человек.

Какая будет численность населения в Украине после войны

По словам Александра Гладуна, после войны численность населения в Украине будет примерно 30 млн, а не 52 или 42 млн.

– И уже под эту численность планировать и экономику, и развитие социальной инфраструктуры, и дальнейшую жизнь, и внедрять меры демографической политики, которые бы улучшали эту ситуацию, – добавил Александр Гладун.

Ученый сказал, что планируя будущее, нужно отпустить прошлое, которое уже не вернуть. Важно помнить о нем, но двигаться вперед, исходя из новых реалий.

Когда и как подсчитают количество населения

Государственная служба статистики до конца 2025 года планирует провести экспериментальную оценку численности населения Украины, ведь спрос на эти данные сейчас чрезвычайно высок. Ежедневно в ведомство поступают обращения от органов власти, бизнеса и граждан — все хотят знать, сколько людей реально проживает в стране или в отдельных общинах.

Провести перепись привычными методами невозможно из-за последствий войны — отсутствуют полные данные о рождаемости, смертности и миграции, особенно об украинцах, выехавших за границу. Поэтому Госстат будет использовать сочетание различных источников — государственных реестров, информации от мобильных операторов и показателей потребления продуктов. Собранные данные планируют объединить в аналитическую модель, которая позволит сделать максимально точную оценку.

