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Россия хочет привлечь Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму – СВР

Крим
Фото: Pexels

Россия хочет построить во временно оккупированном Крыму с помощью Китая порт и железную дорогу.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВР) в своем Telegram-канале.

РФ привлекает бизнес Китая к строительству в Крыму

Коллаборационист и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.

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По данным Службы внешней разведки, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:

  • Керченский морской порт (Россия его активно использует для “серого” экспорта);
  • инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).

С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма намерены пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым.

Среди них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

По сообщениям, общая сумма капитала оценивается в $10 млрд.

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