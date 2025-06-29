Россия хочет привлечь Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму – СВР
Россия хочет построить во временно оккупированном Крыму с помощью Китая порт и железную дорогу.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВР) в своем Telegram-канале.
РФ привлекает бизнес Китая к строительству в Крыму
Коллаборационист и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов решил привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.
По данным Службы внешней разведки, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:
- Керченский морской порт (Россия его активно использует для “серого” экспорта);
- инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).
С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма намерены пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым.
Среди них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.
По сообщениям, общая сумма капитала оценивается в $10 млрд.