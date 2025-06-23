Более 2 тонн взрывчатки: Малюк рассказал о третьей атаке СБУ на Крымский мост

Атака Службы безопасности Украины по Крымскому мосту 3 июня 2025 года была двойной — во время спецоперации использовали два заряда взрывчатки весом 1100 кг.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами.

Взрыв на Крымском мосту 3 июня 2025

По словам Василия Малюка, для поражения ключевых опор Керченского моста СБУ применила два заряда с взрывчаткой по 1100 кг. В то же время глава СБУ отказался предоставить больше деталей о спецоперации, но подчеркнул, что это начало новой эпохи.

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Он напомнил о предыдущих ударах по Крымскому мосту — в 2022 году, когда взорвался грузовик, полностью забитый взрывчаткой, а также об атаках надводных ударных дронов в 2023 году.

— Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши на автомобиле с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ Sea Baby по воде, — рассказал Василий Малюк.

На этот раз мост поразили под водой.

— Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ДВКР СБУ мы начали новую эпоху морской истории, — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Ранее Факты ICTV рассказывали об атаках на Керченский мост. Так, первый взрыв произошел 8 октября 2022 года в 05:40. Тогда были повреждены две секции автомобильной части и железнодорожное полотно. На железнодорожной части загорелись цистерны с топливом

17 июля 2023 года СБУ и ВМС Украины атаковали Крымский мост дронами. Один из них попал в опору моста, в результате чего обрушился по крайней мере один пролет автомобильной части..

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