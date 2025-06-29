Росія хоче залучити Китай до будівництва порту та залізниці у Криму – СЗР

Росія хоче побудувати в тимчасово окупованому Криму за допомогою Китаю порт і залізницю.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у своєму Telegram-каналі.

РФ залучає бізнес Китаю до будівництва в Криму

Колаборант і голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.

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За даними Служби зовнішньої розвідки, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Керченський морський порт (Росія його активно використовує для “сірого” експорту);

інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського Військово-морського флоту).

З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму має намір запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим.

Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

За повідомленнями, загальна сума капіталу оцінюється в $10 млрд.

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