Росія хоче залучити Китай до будівництва порту та залізниці у Криму – СЗР
Росія хоче побудувати в тимчасово окупованому Криму за допомогою Китаю порт і залізницю.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у своєму Telegram-каналі.
РФ залучає бізнес Китаю до будівництва в Криму
Колаборант і голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов вирішив залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.
За даними Служби зовнішньої розвідки, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:
- Керченський морський порт (Росія його активно використовує для “сірого” експорту);
- інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського Військово-морського флоту).
З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму має намір запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим.
Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.
За повідомленнями, загальна сума капіталу оцінюється в $10 млрд.