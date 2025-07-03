Обстрелы Донбасса 3 июля: пятеро погибших и 12 раненых
В результате обстрелов Донетчины 3 июля погибли пять человек и еще 12 получили ранения.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
Российские обстрелы Донбасса: среди жертв — мужчина, праздновавший день рождения
В Покровске русские обстрелы унесли жизни двух мужчин 1977 и 1978 годов рождения, еще две женщины получили ранения. В Белицком погибли двое мужчин 54 и 69 лет, ранены женщина, повреждены четыре двухэтажных дома и три гаража. Еще один гражданский пострадал в Мирнограде — там кафиры ударили FPV-дроном по мотоциклисту.
В Николаевке ранен человек, повреждены четыре многоэтажки и кафе. В Ильиновке враг также применил FPV-дрон: убит мужчина, который именно праздновал 47-й день рождения, еще пять человек получили ранения, разрушен дом.
В Константиновке ранены два человека, повреждены пять многоэтажек, два админздания, магазин, остановка общественного транспорта и линия электропередач.
Напомним, взрывы в Киеве прогремели вечером 3 июля – силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил сбивание российского дрона и падение его обломков на открытой территории в Соломенском районе столицы.
Фото: Донецкая ОВА