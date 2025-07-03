Обстріли Донеччини 3 липня: п’ятеро загиблих і 12 поранених

Унаслідок обстрілів Донеччини 3 липня загинули п’ятеро людей і ще 12 отримали поранення.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Російські обстріли Донеччини: серед жертв — чоловік, який святкував день народження

У Покровську російські обстріли забрали життя двох чоловіків 1977 і 1978 років народження, ще дві жінки дістали поранення. У Білицькому загинули двоє чоловіків 54 і 69 років, поранено жінку, пошкоджено чотири двоповерхові будинки та три гаражі. Ще один цивільний постраждав у Мирнограді — там окупанти вдарили FPV-дроном по мотоциклісту.

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У Миколаївці поранено людину, пошкоджено чотири багатоповерхівки та кав’ярню. В Іллінівці ворог також застосував FPV-дрон: убито чоловіка, який саме святкував 47-й день народження, ще п’ятеро людей зазнали поранень, зруйновано будинок.

У Костянтинівці поранено двох людей, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, магазин, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня – сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив збиття російського дрона та падіння його уламків на відкритій території в Соломʼянському районі столиці.

Фото: Донецька ОВА

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