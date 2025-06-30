Руины как декорации апокалиптического фильма: как выглядит село Долина на Донетчине

Сейчас в селе Долина Донецкой области живет только один человек. После боев здесь не осталось ни одного уцелевшего здания, ведь российские войска полностью разбили населенный пункт. Отсюда уехали все местные жители, когда в мае 2022 года начались плотные обстрелы.

Журналист Фактов ICTV Владислав Круглов в авторском проекте ЗНИЩЕНЕ Росією прошел опасными маршрутами и показал, как сейчас выглядит село Долина, что в Святогорской общине Донецкой области.

Что сейчас происходит в селе Долина Донецкой области

— Я мечтал стать журналистом, чтобы увидеть мир. Но война все время возвращает только сюда, — именно так начал Владислав Круглов свой рассказ о селе Долина.

Его дом расположен в полутора часах езды оттуда. Владислав вспоминает, что именно там прошли его самые счастливые годы жизни и детство. Но он не может попасть домой с февраля 2022 года, поскольку его родной город Рубежное находится под оккупацией.

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— Российская биомасса уничтожила мой город Рубежное, забрала у меня родных. Даже все фотографии, которые у меня были с детства, остались в оккупации. Таких историй как у меня если не миллионы, то сотни тысяч по всей Украине, — отметил журналист.

Село Долина расположено от административной границы Донецкой области с Харьковщиной всего в 4 км. О том, что несколько лет назад здесь кипела жизнь, напоминают лишь скелеты домов. В марте 2022 года в Долине проживало около 800 человек.

— Долину я выбрал не случайно. Здесь в 2022 году проходила линия боев за Донецкую область. Россияне не смогли захватить село, но успели его “освободить от жизни”. Эти руины — словно декорации апокалиптического фильма. К сожалению, это реально безлюдный и стертый с лица земли населенный пункт на Востоке Украины, — отметил журналист.

ЗНИЩЕНЕ Росією — авторский проект военного корреспондента телеканала ICTV Владислава Круглова. В каждом новом выпуске он будет рассказывать об историях жизни людей, их городов и сел, пострадавших в результате вторжения России в Украину.

Смотрите новый выпуск авторского проекта Владислава Круглова ЗНИЩЕНЕ Росією в 23:30 на телеканале ICTV.

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