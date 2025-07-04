Никакого прогресса: Трамп о разговоре с Путиным на фоне ночного обстрела Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит прогресса в переговорах с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Трамп о разговоре с Путиным
В четверг, 3 июля, Дональд Трамп почти час говорил по телефону с российским диктатором.
— У нас был разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране, а также о, как вы знаете, войне с Украиной. Я этим недоволен, — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных достижениях в вопросе прекращения войны, он отметил, что “сегодня вообще не достиг никакого прогресса с ним”.
Во время беседы с Трампом Владимир Путин озвучил очередные обвинения и в очередной раз отказался от реального прекращения войны.
Он заявил, что Россия “не откажется от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли”.
Обстрел Украины 4 июля
Напомним, в ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину за все время полномасштабной войны.
Враг выпустил по Украине по меньшей мере 550 воздушных целей.
Из которых более 330 — это дроны-камикадзе типа Шахед, изготовленные по иранской технологии.
Также были применены ракеты, включая баллистические.