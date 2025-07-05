Трамп после разговора с Зеленским: США рассматривают передачу ракет Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую беседу с Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Reuters.

Разговор Трампа с Зеленским

По данным источников, разговор двух президентов длился 40 минут.

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— Я считаю, что это был очень хороший разговор, очень стратегический разговор. Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Посмотрим, что будет дальше, — добавил он.

Украине для обороны нужны ракеты Patriot

На вопрос, согласятся ли США поставить Украине больше ракет Patriot, как просил Зеленский, Трамп ответил, что что ракеты Patriot нужны украинцам для обороны, ведь страна подвергается достаточно сильным ударам.

— Да, возможно (США согласятся на поставку ракет). Мы рассматриваем этот вопрос… Они (Patriot) необходимы им для обороны. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (Patriot) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это довольно невероятно, если подумать, — сказал Дональд Трамп.

На вопрос о перспективах прекращения огня Трамп ответил, что с этим очень сложная ситуация, ведь Путин хочет идти до конца — продолжать убивать людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером совместное производство оборонной продукции, а также совместные закупки и инвестиции, чтобы лучше защищать небо. Украина неоднократно просила Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые эффективно сбивают российскую баллистику.

— Мы очень подробно обсудили вопрос совместного производства. Это нужно нам, это нужно Америке, — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Решение Вашингтона остановить некоторые поставки оружия Украине вызвало беспокойство Киева. Германия заявила, что ведет переговоры о покупке ЗРК Patriot, чтобы восполнить этот пробел.

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приостановили военную помощь не только Украине, но и другим партнерам — это было сделано для внутреннего пересмотра оборонных резервов.

Источник Reuters сообщил, что Трамп и Зеленский после “очень хорошего разговора” оптимистично настроены относительно возобновления поставок ракет Patriot.

Трамп заявил, что он также разговаривал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу ракет Patriot, но решение пока никакого не принято.

При президентстве Джо Байдена Киев получал от США батареи Patriot и боеприпасы. Трамп критиковал своего предшественника за то, что тот отправлял оружие в Украину, не получая ничего взамен.

Источник : Reuters

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