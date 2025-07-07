Наши города уничтожаются ночью: Стефанишина призвала ЕС к быстрым решениям

Сейчас Украине нужно много важных решений от Европы в условиях неопределенности, когда в Соединенных Штатах Америки динамично меняют заявления о предоставлении военной помощи.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

Стефанишина о потребности Украины в важных решениях

Журналист спросил у Ольги Стефанишиной о том, использует ли украинская сторона в разговоре с европейцами такой аргумент, что российская армия может обогатиться украинской в случае нашего проигрыша.

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— Безусловно, эти аргументы есть. На самом деле они доносятся на всех уровнях переговоров — от самых высоких политических до дискуссий с конкретными европейскими комиссарами. Много инициатив и программ, есть бюджеты и финансовые инструменты, — пояснила она.

По словам Стефанишиной, это все в долгосрочной перспективе, например, 50-летней, будет иметь определяющий эффект, который приведет к тому, что Европа получит оборонную или собственную суверенность, то есть станет стратегическим компасом в условиях неопределенного мира.

Но Украине нужно много важных решений сейчас, убеждена она. В частности, нам нужна уверенность в том, что в условиях, когда США делают одни заявления о военной помощи, есть быстрые решения, которые могут сохранить жизнь украинцев.

— Потому что и вы, и я, и многие наши знакомые переживают эти ночи в Киеве, по всей Украине, когда непрерывно с 12 ночи до 5 утра наши города уничтожаются ракетами. Это в условиях, когда мы слышим заявления, которые могут меняться очень часто со стороны американской администрации, — обратила внимание она.

По ее мнению, видение от Европы сейчас есть, но его реализация должна быть гораздо быстрее. Опять же, безопасность Украины — это безопасность Европы, резюмировала Ольга Стефанишина.

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