Наші міста знищуються вночі: Стефанішина закликала ЄС до швидких рішень

Зараз Україні потрібно багато важливих рішень від Європи в умовах невизначеності, коли у Сполучених Штатах Америки динамічно змінюють заяви щодо надання військової допомоги.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Стефанішина про потребу України у важливих рішеннях

Журналіст запитав у Ольги Стефанішиної про те, чи використовує українська сторона у розмову з європейцями такий аргумент, що російська армія може збагатитися українською в разі нашого програшу.

Зараз дивляться

– Безумовно, ці аргументи є. Насправді вони доносяться на всіх рівнях перемовин – від найвищих політичних до дискусій з конкретними європейськими комісарами. Багато ініціатив і програм, є бюджети та фінансові інструменти, – пояснила вона.

За словами Стефанішиної, це все в довгостроковій перспективі, наприклад, 50-річній, матиме визначальний ефект, який призведе до того, що Європа здобуде оборонну або власну суверенність, тобто стане стратегічним компасом в умовах невизначеного світу.

Але Україні потрібно багато важливих рішень зараз, переконана вона. Зокрема, нам потрібна впевненість в тому, що в умовах, коли США роблять одні заяви щодо військової допомоги, є швидкі рішення, які можуть зберегти життя українців.

– Тому що і ви, і я, і багато наших знайомих переживають ці ночі в Києві, по всій Україні, коли безперервно з 12 ночі до 5 ранку наші міста знищуються ракетами. Це в умовах, коли ми чуємо заяви, які можуть змінюватися дуже часто з боку американської адміністрації, – звернула увагу вона.

На її думку, бачення від Європи зараз є, але його реалізація має бути набагато швидшою. Знову ж таки, безпека України – це безпека Європи, резюмувала Ольга Стефанішина.

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