Движение транспорта в Киеве перекрыто на ряде улиц после ночной атаки
В Киеве перекрыто движение транспорта на пяти улицах после ночной атаки РФ 10 июля.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.
Перечень перекрытых улиц Киева 10 июлю
Движение транспорта в городе Киеве перекрыто на следующих участках:
- улицей Волноваской от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела
улицей Козелецкой от перекрестка с улицей Николая Василенко
улицей Сечевых Стрельцов от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко
улицей Юрия Ильенко от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского
улицей Алексея Тихого от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой
Патрульная полиция призывает участников дорожного движения учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Ограничения движения введены из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ и расчистки последствий вражеских обстрелов.
Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями от патрульной полиции о возобновлении движения на перекрытых участках.
Продолжительность ограничений движения будет зависеть от масштабов повреждений и скорости проведения восстановительных работ на указанных улицах столицы.
Напомним, что ночью 10 июля Россия массово атаковала Киев дронами-камикадзе и баллистикой.