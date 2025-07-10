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Движение транспорта в Киеве перекрыто на ряде улиц после ночной атаки

Поліція
Фото: Нацполиция

В Киеве перекрыто движение транспорта на пяти улицах после ночной атаки РФ 10 июля.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Перечень перекрытых улиц Киева 10 июлю

Движение транспорта в городе Киеве перекрыто на следующих участках:

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  • улицей Волноваской от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела
    улицей Козелецкой от перекрестка с улицей Николая Василенко
    улицей Сечевых Стрельцов от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко
    улицей Юрия Ильенко от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского
    улицей Алексея Тихого от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой

Патрульная полиция призывает участников дорожного движения учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Ограничения движения введены из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ и расчистки последствий вражеских обстрелов.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями от патрульной полиции о возобновлении движения на перекрытых участках.

Продолжительность ограничений движения будет зависеть от масштабов повреждений и скорости проведения восстановительных работ на указанных улицах столицы.

Напомним, что ночью 10 июля Россия массово атаковала Киев дронами-камикадзе и баллистикой.

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