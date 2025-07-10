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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Рух транспорту в Києві перекрито на низці вулиць після нічної атаки

Поліція
Фото: Нацполіція

У Києві перекрито рух транспорту на п’яти вулицях після нічної атаки РФ 10 липня.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці.

Перелік перекритих вулиць Києва 10 липня

Рух транспорту у місті Києві перекрито на таких ділянках:

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  • вулицею Волноваською від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела
  • вулицею Козелецькою від перехрестя з вулицею Миколи Василенка
  • вулицею Січових Стрільців від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка
  • вулицею Юрія Іллєнка від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського
  • вулицею Олекси Тихого від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою

Патрульна поліція закликає учасників дорожнього руху врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Обмеження руху введені через необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт та розчищення наслідків ворожих обстрілів.

Водіям рекомендується заздалегідь обирати альтернативні маршрути та слідкувати за оновленнями від патрульної поліції щодо відновлення руху на перекритих ділянках.

Тривалість обмежень руху залежатиме від масштабів пошкоджень та швидкості проведення відновлювальних робіт на зазначених вулицях столиці.

Нагадаємо, що вночі 10 липня Росія масово атакувала Київ дронами-камікадзе та балістикою.

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