Обещал за $20 тыс. снять с розыска в системе Оберіг: в Киеве задержали предпринимателя

Полиция Киева задержала предпринимателя, который за $20 тыс. обещал снять с розыска военнообязанного в системе Обериг.

Об этом сообщила полиция Киева.

Схема со снятием с розыска в системе Оберіг: что известно

35-летний житель Киевской области через знакомых распространял информацию о том, что якобы имеет влиятельные связи в одном из ТЦК и СП столицы и может договориться об исключении призывников из базы Обериг.

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Одним из клиентов злоумышленника стал 28-летний киевлянин, находящийся в розыске. За свои услуги фигурант запросил $20 тыс.

Правонарушителя задержали сразу после получения части неправомерной выгоды — $10 тыс. от военнообязанного.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Это далеко не первый случай, когда правоохранители разоблачили коррумпированную схему по уклонению от мобилизации.

Недавно СБУ и Нацполиция прекратили деятельность преступной группировки, которая действовала в шести регионах Украины, в том числе — в Киевской области.

К этой схеме по уклонению от мобилизации присоединились педагоги и врачи.

Фото: Полиция Киева

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