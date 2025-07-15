Обіцяв за $20 тис. зняти з розшуку в системі Оберіг: у Києві затримали підприємця

Поліція Києва затримала підприємця, який за $20 тис. обіцяв зняти з розшуку військовозобов’язаного у системі Оберіг.

Про це повідомила поліція Києва.

Схема зі зняттям із розшуку в системі Оберіг: що відомо

35-річний мешканець Київщини через знайомих поширював інформацію про те, що нібито має впливові зв’язки в одному з ТЦК та СП столиці й може домовитися про виключення призовників з бази Оберіг.

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Одним з клієнтів зловмисника став 28-річний киянин у розшуку. За свої послуги фігурант запросив $20 тис.

Правопорушника затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди – $10 тис. від військовозобов’язаного.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Це далеко не перший випадок, коли правоохоронці викрили корумповану схему з уникнення мобілізації.

Нещодавно СБУ та Нацполіція зупинила діяльність злочинного угруповування, яке діяло у шести регіонах України, зокрема – на Київщині.

До цієї схеми з уникнення мобілізації долучилися освітяни та лікарі.

Фото: Поліція Києва

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