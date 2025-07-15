Обіцяв за $20 тис. зняти з розшуку в системі Оберіг: у Києві затримали підприємця
Поліція Києва затримала підприємця, який за $20 тис. обіцяв зняти з розшуку військовозобов’язаного у системі Оберіг.
Про це повідомила поліція Києва.
Схема зі зняттям із розшуку в системі Оберіг: що відомо
35-річний мешканець Київщини через знайомих поширював інформацію про те, що нібито має впливові зв’язки в одному з ТЦК та СП столиці й може домовитися про виключення призовників з бази Оберіг.
Одним з клієнтів зловмисника став 28-річний киянин у розшуку. За свої послуги фігурант запросив $20 тис.
Правопорушника затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди – $10 тис. від військовозобов’язаного.
Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Це далеко не перший випадок, коли правоохоронці викрили корумповану схему з уникнення мобілізації.
Нещодавно СБУ та Нацполіція зупинила діяльність злочинного угруповування, яке діяло у шести регіонах України, зокрема – на Київщині.
До цієї схеми з уникнення мобілізації долучилися освітяни та лікарі.
Фото: Поліція Києва