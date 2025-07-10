Помог уклониться от мобилизации: экс-секретарю Киевсовета вручили подозрение

Бывшего секретаря Киевсовета подозревают в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как экс-чиновник помог уклониться от мобилизации

Отмечается, что экс-секретарь Киевсовета в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, несмотря на то, что он вместе с другими депутатами был мобилизован в ряды ВСУ.

Сейчас смотрят

– При этом он точно знал, что последний проходит военную службу. Его действия нанесли ущерб государству на сумму более 690 тыс. гривен, – говорится в сообщении.

Кроме того, бывший чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством командировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете, хотя там отсутствовали должности, которые могут замещать военные.

– Таким образом, он фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял, – подчеркнули в ГБР.

Все эти факты подтверждаются документами, которые бюро собрало в ходе досудебного расследования, судебно-экономической экспертизой и аудиторским исследованием, говорится в сообщении.

Источник : ГБР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.